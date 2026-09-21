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Полка для полотенец Haiba хром (HB8424) купить с доставкой в Москве
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Полка для полотенец Haiba хром (HB8424)

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Полка для полотенец Haiba хром (HB8424) - фото 1
Полка для полотенец Haiba хром (HB8424) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
  • Полка для полотенец Haiba хром (HB8424) - фото 1
  • Полка для полотенец Haiba хром (HB8424) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685673
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
21.5
Длина, м
24
Габаритные размеры), см
32x21,5x24
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Высота, см
32
Габариты (ВxГxШ), мм
320x215x240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х50х26
Вес, кг.
1.41

Описание товара Полка для полотенец Haiba хром (HB8424)

полка для полотенец haiba hb8424 предназначена для ванной комнаты, оснащена полотенцедержателем.

Отзывы о товаре Полка для полотенец Haiba хром (HB8424)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
21.5
Длина, м
24
Габаритные размеры), см
32x21,5x24
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Высота, см
32
Габариты (ВxГxШ), мм
320x215x240
Страна производитель
Китай
Описание
полка для полотенец haiba hb8424 предназначена для ванной комнаты, оснащена полотенцедержателем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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