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Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833)

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Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
белый, бежевый
Цвет фурнитуры
белый
Основной материал
дерево
Позиционирование дверей
универсальная
  • Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
4 390 руб.  5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689375
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
белый, бежевый
Цвет фурнитуры
белый
Комплектация
зеркальный шкафчик, инструкция
Основной материал
дерево
Позиционирование дверей
универсальная
Бельевая корзина
нет
Зеркало
Да
Количество ящиков
нет
Материал боковин
ЛДСП, МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
65
Длина, см
52
Габариты (ВxГxШ), мм
650х120х520
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
68х55х15
Вес, кг.
14

Описание товара Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833)

Зеркальный шкаф для ванной RUNO ЭКО — превосходное решение для современного оснащения ванной комнаты. Шкаф зеркало для ванной ЭКО — это стильное сочетание древесной текстуры дуба на корпусе с белыми рамочными фасадами из МДФ. Шкафчик в ванную имеет одну распашную дверцу с зеркальным фасадом и две открытые полки. Шкаф зеркало универсальный (для смены ориентации изделие поворачивается на 180 градусов). Внутри шкафа — одна внутренняя полка. Мебель для ванной RUNO — красота и практичность в мелочах!

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
белый, бежевый
Цвет фурнитуры
белый
Комплектация
зеркальный шкафчик, инструкция
Основной материал
дерево
Позиционирование дверей
универсальная
Бельевая корзина
нет
Зеркало
Да
Количество ящиков
нет
Материал боковин
ЛДСП, МДФ
Развернуть
Открытые полки
нет
Подсветка
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
65
Длина, см
52
Габариты (ВxГxШ), мм
650х120х520
Страна производитель
Россия
Описание
Зеркальный шкаф для ванной RUNO ЭКО — превосходное решение для современного оснащения ванной комнаты. Шкаф зеркало для ванной ЭКО — это стильное сочетание древесной текстуры дуба на корпусе с белыми рамочными фасадами из МДФ. Шкафчик в ванную имеет одну распашную дверцу с зеркальным фасадом и две открытые полки. Шкаф зеркало универсальный (для смены ориентации изделие поворачивается на 180 градусов). Внутри шкафа — одна внутренняя полка. Мебель для ванной RUNO — красота и практичность в мелочах!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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