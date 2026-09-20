Top.Mail.Ru
Смеситель для раковины Fmark (FM1027) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины Fmark (FM1027)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Высота излива
115
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682612
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
15.5
Длина, м
13
Габариты (ВxГxШ), мм
100x187x203
Габаритные размеры), см
10x18.7x20.3
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
16.5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
115
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х10
Вес, кг.
1.29

Описание товара Смеситель для раковины Fmark (FM1027)

Смеситель для раковины Fmark FM1027 — двухручковый хромированный кран с округлой формой, предназначенный для монтажа на раковину. Модель отличается лаконичным дизайном и компактными габаритами, подходит для использования в ванных комнатах и кухнях. Изготовлен из цинкового сплава с хромированным покрытием, обеспечивающим устойчивость к коррозии. В комплект входят гибкая подводка и аэратор для равномерного распределения воды. Производится в Китае под российской торговой маркой Fmark, специализирующейся на сантехнике среднего ценового сегмента



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины Fmark (FM1027)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
15.5
Длина, м
13
Габариты (ВxГxШ), мм
100x187x203
Габаритные размеры), см
10x18.7x20.3
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
16.5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
115
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины Fmark FM1027 — двухручковый хромированный кран с округлой формой, предназначенный для монтажа на раковину. Модель отличается лаконичным дизайном и компактными габаритами, подходит для использования в ванных комнатах и кухнях. Изготовлен из цинкового сплава с хромированным покрытием, обеспечивающим устойчивость к коррозии. В комплект входят гибкая подводка и аэратор для равномерного распределения воды. Производится в Китае под российской торговой маркой Fmark, специализирующейся на сантехнике среднего ценового сегмента


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины Fmark (FM1027) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...