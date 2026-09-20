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Смеситель для кухни Fmark (FM4503) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Fmark (FM4503)

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Смеситель для кухни Fmark (FM4503) - фото 1
Смеситель для кухни Fmark (FM4503) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Fmark (FM4503) - фото 1
  • Смеситель для кухни Fmark (FM4503) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682607
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Габаритные размеры), см
17x5x14
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
крепление, аэратор, гибкая подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х6
Вес, г.
870

Описание товара Смеситель для кухни Fmark (FM4503)

Смеситель для кухни Fmark FM4503 — однорычажная модель с поворотным изливом длиной 14,1 см в хромированном исполнении. Удобный монтаж на раковину, гибкая подводка и керамический картридж обеспечивают долговечность и простоту использования. Гарантия производителя — 3 года



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Fmark (FM4503)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Габаритные размеры), см
17x5x14
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
крепление, аэратор, гибкая подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Fmark FM4503 — однорычажная модель с поворотным изливом длиной 14,1 см в хромированном исполнении. Удобный монтаж на раковину, гибкая подводка и керамический картридж обеспечивают долговечность и простоту использования. Гарантия производителя — 3 года


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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