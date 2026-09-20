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Смеситель для умывальника MIXLINE ML10-04 (529851) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для умывальника MIXLINE ML10-04 (529851)

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Смеситель для умывальника MIXLINE ML10-04 (529851) - фото 1
Смеситель для умывальника MIXLINE ML10-04 (529851) - фото 2
Смеситель для умывальника MIXLINE ML10-04 (529851) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
153
Длина излива
122
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML10-04 (529851) - фото 1
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML10-04 (529851) - фото 2
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML10-04 (529851) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 305 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682162
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, комплект монтажных элементов
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
153
Длина излива
122
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Эко-режим
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х15
Вес, кг.
1.58

Описание товара Смеситель для умывальника MIXLINE ML10-04 (529851)

Смеситель для умывальника MIXLINE отлично сочетается со стилем современной ванной благодаря хромированному покрытию — элегантный блеск станет акцентом интерьера. Надёжный латунный корпус и керамический картридж гарантируют долгий срок службы и плавную работу вентильного управления. Настольный монтаж на раковину занимает минимум места — одинарное отверстие упрощает установку. Высота излива 153 мм и длина 122 мм создают комфорт для ежедневных гигиенических процедур. Аэратор в комплекте делает поток воды мягче, а встроенный эко-режим поможет сократить расход воды без потери комфорта.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника MIXLINE ML10-04 (529851)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, комплект монтажных элементов
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
153
Длина излива
122
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Эко-режим
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника MIXLINE отлично сочетается со стилем современной ванной благодаря хромированному покрытию — элегантный блеск станет акцентом интерьера. Надёжный латунный корпус и керамический картридж гарантируют долгий срок службы и плавную работу вентильного управления. Настольный монтаж на раковину занимает минимум места — одинарное отверстие упрощает установку. Высота излива 153 мм и длина 122 мм создают комфорт для ежедневных гигиенических процедур. Аэратор в комплекте делает поток воды мягче, а встроенный эко-режим поможет сократить расход воды без потери комфорта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
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Отзывы


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