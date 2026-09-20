Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
170
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 335 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 682161
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
170
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Особенности
стандартная подводка 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х17
Вес, г.
980
Описание товара Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852)
Смеситель для кухни MIXLINE — ваш надёжный помощник с вентильным управлением. Настенный монтаж экономит место и создаёт аккуратный вид, а хромированная поверхность придаёт современный блеск. Корпус из латуни гарантирует прочность и долговечность. Удобный поворотный излив длиной 220 мм и высотой 170 мм позволит легко наполнять даже крупную посуду и перемещаться между мойками. Встроенный аэратор обеспечит мягкую и экономичную струю воды, а керамический картридж запорного клапана обещает плавное и надёжное управление. Простая установка на два монтажных отверстия подойдёт для стандартных рабочих кухонь.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 270 руб. 2 340 руб.568 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем FAUZT FZs-511-17 тип См-ВУДРНШлА
-
В наличииЦена 2 280 руб. 2 430 руб.570 руб. в СплитСмеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207
-
В наличииЦена 2 290 руб. 3 870 руб.573 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-07 тип См-ВУДРНШлА
-
В наличииЦена 2 430 руб. 3 870 руб.608 руб. в СплитСмеситель для раковины Savol (S-SUS1003)
-
В наличииЦена 3 180 руб. 5 400 руб.795 руб. в СплитСмеситель для кухни Ledeme L4058
-
В наличииЦена 3 440 руб. 5 310 руб.860 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-156-К50 СТАНДАРТ-А т...
-
В наличииЦена 3 480 руб. 4 320 руб.870 руб. в СплитСмеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)
-
В наличииЦена 3 500 руб. 4 410 руб.875 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ003Q)
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См...
-
В наличииЦена 4 850 руб. 4 950 руб.1213 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ010)
-
В наличииЦена 5 220 руб. 5 310 руб.1305 руб. в СплитСмеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
-
В наличииЦена 5 450 руб. 6 750 руб.1363 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
170
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
стандартная подводка 1/2
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни MIXLINE — ваш надёжный помощник с вентильным управлением. Настенный монтаж экономит место и создаёт аккуратный вид, а хромированная поверхность придаёт современный блеск. Корпус из латуни гарантирует прочность и долговечность. Удобный поворотный излив длиной 220 мм и высотой 170 мм позволит легко наполнять даже крупную посуду и перемещаться между мойками. Встроенный аэратор обеспечит мягкую и экономичную струю воды, а керамический картридж запорного клапана обещает плавное и надёжное управление. Простая установка на два монтажных отверстия подойдёт для стандартных рабочих кухонь.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852)