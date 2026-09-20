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Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852)

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Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852) - фото 1
Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852) - фото 2
Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
170
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852) - фото 1
  • Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852) - фото 2
  • Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 335 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682161
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
170
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Особенности
стандартная подводка 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х17
Вес, г.
980

Описание товара Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852)

Смеситель для кухни MIXLINE — ваш надёжный помощник с вентильным управлением. Настенный монтаж экономит место и создаёт аккуратный вид, а хромированная поверхность придаёт современный блеск. Корпус из латуни гарантирует прочность и долговечность. Удобный поворотный излив длиной 220 мм и высотой 170 мм позволит легко наполнять даже крупную посуду и перемещаться между мойками. Встроенный аэратор обеспечит мягкую и экономичную струю воды, а керамический картридж запорного клапана обещает плавное и надёжное управление. Простая установка на два монтажных отверстия подойдёт для стандартных рабочих кухонь.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни настенный MIXLINE ML10-06 (529852)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
170
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
стандартная подводка 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE — ваш надёжный помощник с вентильным управлением. Настенный монтаж экономит место и создаёт аккуратный вид, а хромированная поверхность придаёт современный блеск. Корпус из латуни гарантирует прочность и долговечность. Удобный поворотный излив длиной 220 мм и высотой 170 мм позволит легко наполнять даже крупную посуду и перемещаться между мойками. Встроенный аэратор обеспечит мягкую и экономичную струю воды, а керамический картридж запорного клапана обещает плавное и надёжное управление. Простая установка на два монтажных отверстия подойдёт для стандартных рабочих кухонь.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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