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Смеситель для умывальника MIXLINE ML07-04 (529849) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для умывальника MIXLINE ML07-04 (529849)

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Смеситель для умывальника MIXLINE ML07-04 (529849) - фото 1
Смеситель для умывальника MIXLINE ML07-04 (529849) - фото 2
Смеситель для умывальника MIXLINE ML07-04 (529849) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
230
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML07-04 (529849) - фото 1
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML07-04 (529849) - фото 2
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML07-04 (529849) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 655 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682158
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, комплект креплений
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
230
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
короткий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х14
Вес, г.
940

Описание товара Смеситель для умывальника MIXLINE ML07-04 (529849)

Смеситель для умывальника MIXLINE — воплощение элегантности и практичности. Его высоких 230 мм излив создаёт просторный поток даже в глубокой раковине, а длина 135 мм идеально подходит для комфортного мытья рук без лишних брызг. Классическое вентильное управление гарантирует точную настройку температуры, а керамический картридж надёжно предотвратит протечки и прослужит дольше привычных аналогов. Поворотный излив расширяет рабочую зону, делая ежедневные задачи заметно удобнее. Настольный монтаж требует всего одного отверстия в раковине — лаконичное решение для любого интерьера. Корпус из латуни и хромированное покрытие придают смесителю современный блеск и устойчивость к износу. А встроенный аэратор делает струю мягкой и экономной.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника MIXLINE ML07-04 (529849)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, комплект креплений
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
230
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
короткий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника MIXLINE — воплощение элегантности и практичности. Его высоких 230 мм излив создаёт просторный поток даже в глубокой раковине, а длина 135 мм идеально подходит для комфортного мытья рук без лишних брызг. Классическое вентильное управление гарантирует точную настройку температуры, а керамический картридж надёжно предотвратит протечки и прослужит дольше привычных аналогов. Поворотный излив расширяет рабочую зону, делая ежедневные задачи заметно удобнее. Настольный монтаж требует всего одного отверстия в раковине — лаконичное решение для любого интерьера. Корпус из латуни и хромированное покрытие придают смесителю современный блеск и устойчивость к износу. А встроенный аэратор делает струю мягкой и экономной.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
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