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Смеситель для кухни MIXLINE ML05-03 (522128) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни MIXLINE ML05-03 (522128)

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Смеситель для кухни MIXLINE ML05-03 (522128) - фото 1
Смеситель для кухни MIXLINE ML05-03 (522128) - фото 2
Смеситель для кухни MIXLINE ML05-03 (522128) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
140
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML05-03 (522128) - фото 1
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML05-03 (522128) - фото 2
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML05-03 (522128) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681975
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, гайка, документация
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
140
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х14
Вес, г.
850

Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE ML05-03 (522128)

Смеситель для кухни MIXLINE — современное решение для вашей кухни с акцентом на удобство и экономичное потребление воды. Однорычажное управление позволяет легко регулировать температуру и напор, а поворотный излив длиной 230 мм обеспечивает комфорт даже при работе с крупной посудой. Высота излива 140 мм удобна для большинства сценариев использования, сочетая эргономику и компактность. Латунный корпус с хромированным покрытием давно зарекомендовал себя как долговечный и стильный вариант, прекрасно сочетающийся с любой раковиной благодаря универсальному монтажу на одно отверстие. Встроенный аэратор мягко насыщает воду воздухом, снижая брызги, а керамический картридж отвечает за надежность и долговечность запорного механизма. Эко-режим поможет снизить расход воды без потери комфорта — идеальный выбор для тех, кто ценит практичность и заботу об окружающей среде.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни MIXLINE ML05-03 (522128)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, гайка, документация
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
140
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE — современное решение для вашей кухни с акцентом на удобство и экономичное потребление воды. Однорычажное управление позволяет легко регулировать температуру и напор, а поворотный излив длиной 230 мм обеспечивает комфорт даже при работе с крупной посудой. Высота излива 140 мм удобна для большинства сценариев использования, сочетая эргономику и компактность. Латунный корпус с хромированным покрытием давно зарекомендовал себя как долговечный и стильный вариант, прекрасно сочетающийся с любой раковиной благодаря универсальному монтажу на одно отверстие. Встроенный аэратор мягко насыщает воду воздухом, снижая брызги, а керамический картридж отвечает за надежность и долговечность запорного механизма. Эко-режим поможет снизить расход воды без потери комфорта — идеальный выбор для тех, кто ценит практичность и заботу об окружающей среде.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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