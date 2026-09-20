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Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый купить с доставкой в Москве
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Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый

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Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 1
Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 2
Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 3
Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 4
Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 5
Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 6
Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 7
Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 8
Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 9
Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 10
Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
овальная
Глубина чаши
190
Материал
кварц
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
нет
  • Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 1
  • Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 2
  • Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 3
  • Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 4
  • Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 5
  • Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 6
  • Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 7
  • Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 8
  • Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 9
  • Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 10
  • Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681899
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Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
овальная
Глубина чаши
190
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
73х53х25
Вес, кг.
10.8

Описание товара Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый

GRANFEST URBAN 857L - понравится любителям скругленных форм, предпочитающих наименьшее количество углов и острых форм в уютном интерьере. Данная модель мойки дополнена крылом и выглядит очень стильно и функционально. Крыло может быть использовано для сушки посуды, овощей или как дополнительная рабочая поверхность. GF URBAN 857L является оборачиваемой, что позволяет самостоятельно определить ее место расположения. Не менее важным фактором является возможность установки в кухонные мойки коллекции Urban незаменимого на кухне помощника любой хозяйки – измельчителя бытовых отходов. Все кухонные мойки коллекции Urban комплектуются сливной арматурой с дополнительным выводом для посудомоечной машины или стиральной машины.

Отзывы о товаре Мойка GRANFEST URBAN 857L, темно-серый




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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
овальная
Глубина чаши
190
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Развернуть
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Описание
GRANFEST URBAN 857L - понравится любителям скругленных форм, предпочитающих наименьшее количество углов и острых форм в уютном интерьере. Данная модель мойки дополнена крылом и выглядит очень стильно и функционально. Крыло может быть использовано для сушки посуды, овощей или как дополнительная рабочая поверхность. GF URBAN 857L является оборачиваемой, что позволяет самостоятельно определить ее место расположения. Не менее важным фактором является возможность установки в кухонные мойки коллекции Urban незаменимого на кухне помощника любой хозяйки – измельчителя бытовых отходов. Все кухонные мойки коллекции Urban комплектуются сливной арматурой с дополнительным выводом для посудомоечной машины или стиральной машины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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