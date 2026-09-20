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Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный купить с доставкой в Москве
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Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный

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Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный - фото 1
Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный - фото 2
Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный - фото 3
Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
пластик, латунь
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный
  • Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный - фото 1
  • Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный - фото 2
  • Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный - фото 3
  • Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680765
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный
3 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
пластик, латунь
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный
Комплектация
клапан, крепление, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
63х63х140
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
12х7х7
Вес, г.
200

Описание товара Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный

Донный клапан Damixa отличается эстетичным внешним видом, функциональностью и надежностью. Возможность регулировки по длине обеспечивает беспроблемную и быструю установку. Клапан оснащен системой Click-clack, что позволяет легко набрать воду в раковину или умывальник простым нажатием. Уникальная конструкция – подойдет к любому типу раковин с переливом или без, тонких или толстых. Матовая черная заглушка станет стильным акцентом в интерьере ванной комнаты.

Отзывы о товаре Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
пластик, латунь
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный
Комплектация
клапан, крепление, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
63х63х140
Страна производитель
Дания
Описание
Донный клапан Damixa отличается эстетичным внешним видом, функциональностью и надежностью. Возможность регулировки по длине обеспечивает беспроблемную и быструю установку. Клапан оснащен системой Click-clack, что позволяет легко набрать воду в раковину или умывальник простым нажатием. Уникальная конструкция – подойдет к любому типу раковин с переливом или без, тонких или толстых. Матовая черная заглушка станет стильным акцентом в интерьере ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный – стоимость товара 3990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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