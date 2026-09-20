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Картридж лазерный G&G GG-TK1200 черный (3000стр.) купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный G&G GG-TK1200 черный (3000стр.)

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Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1200 черный (3000стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
ECOSYS P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675134
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Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
ECOSYS P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х1х1
Вес, г.
348

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TK1200 черный (3000стр.)

Картридж G&G GG-TK1200, черный / GG-TK1200.

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TK1200 черный (3000стр.)




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
ECOSYS P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж G&G GG-TK1200, черный / GG-TK1200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-TK1200 черный (3000стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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