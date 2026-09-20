Metallica - St. Anger (coloured) (0602455726629) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665276
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Характеристики
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Metallica - St. Anger (coloured) (0602455726629) виниловая пластинка
Поклонники Metallica оценят виниловые пластинки альбома St. Anger в цветном исполнении. Это издание на двух LP дарит возможность окунуться в звучание легендарной рок-группы в новом формате. Строгий ритм и мощные музыкальные композиции делают этот альбом одним из ключевых в творчестве Metallica. Готовы купить виниловую пластинку и насладиться бескомпромиссным звучанием St. Angerx Погрузитесь в атмосферу металлической энергии и страсти, которую только Metallica способны создать!.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поклонники Metallica оценят виниловые пластинки альбома St. Anger в цветном исполнении. Это издание на двух LP дарит возможность окунуться в звучание легендарной рок-группы в новом формате. Строгий ритм и мощные музыкальные композиции делают этот альбом одним из ключевых в творчестве Metallica. Готовы купить виниловую пластинку и насладиться бескомпромиссным звучанием St. Angerx Погрузитесь в атмосферу металлической энергии и страсти, которую только Metallica способны создать!.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Metallica - St. Anger (coloured) (0602455726629) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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