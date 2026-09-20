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Avatar - Dance Devil Dance (coloured) (0793888103672) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Avatar - Dance Devil Dance (coloured) (0793888103672) виниловая пластинка

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Avatar - Dance Devil Dance (coloured) (0793888103672) виниловая пластинка - фото 1
Avatar - Dance Devil Dance (coloured) (0793888103672) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avatar
Альбом (сингл)
Dance Devil Dance
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avatar - Dance Devil Dance (coloured) (0793888103672) виниловая пластинка - фото 1
  • Avatar - Dance Devil Dance (coloured) (0793888103672) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664858
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Характеристики

Бренд
Black Waltz
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Black Waltz
Barcode
[0793888103672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avatar
Альбом (сингл)
Dance Devil Dance
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dance Devil Dance, Chimp Mosh Pit, Valley Of Disease, On The Beach, You Feel In Control, Gotta Wanna Riot, The Dirt I'm Buried In, Clouds Dipped In Chrome, Hazmat Suit, Train, Violence No Matter What
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avatar - Dance Devil Dance (coloured) (0793888103672) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dance Devil Dance, Chimp Mosh Pit, Valley Of Disease, On The Beach, You Feel In Control, Gotta Wanna Riot, The Dirt I'm Buried In, Clouds Dipped In Chrome, Hazmat Suit, Train, Violence No Matter What



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Avatar - Dance Devil Dance (coloured) (0793888103672) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Black Waltz
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Black Waltz
Barcode
[0793888103672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avatar
Альбом (сингл)
Dance Devil Dance
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dance Devil Dance, Chimp Mosh Pit, Valley Of Disease, On The Beach, You Feel In Control, Gotta Wanna Riot, The Dirt I'm Buried In, Clouds Dipped In Chrome, Hazmat Suit, Train, Violence No Matter What
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швеция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dance Devil Dance, Chimp Mosh Pit, Valley Of Disease, On The Beach, You Feel In Control, Gotta Wanna Riot, The Dirt I'm Buried In, Clouds Dipped In Chrome, Hazmat Suit, Train, Violence No Matter What


Теги товара: Цветной винил
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