Ноутбук Lenovo V15 G4 ABP 15.6" grey (83CR000VIN)
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%70 070 руб. 71 540 руб.
В наличии
Код товара: 664324
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70 070 руб. -2%
71 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 ABP 15.6" grey (83CR000VIN)
Ноутбук обладает широким функционалом и показывает высокую производительность. Технические характеристики удачно дополняются эффектным дизайном.
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Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Ноутбук обладает широким функционалом и показывает высокую производительность. Технические характеристики удачно дополняются эффектным дизайном.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo V15 G4 ABP 15.6" grey (83CR000VIN) - стоимость товара 70070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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