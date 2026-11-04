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Ноутбук Lenovo V15 G4 ABP 15.6" grey (83CR000VIN) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo V15 G4 ABP 15.6" grey (83CR000VIN)

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Ноутбук Lenovo V15 G4 ABP 15.6&quot; grey (83CR000VIN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
70 070 руб.  71 540 руб. 
Начислим 1122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664324
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo V15 G4 ABP 15.6" grey (83CR000VIN)
70 070 руб. -2%
71 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 ABP 15.6" grey (83CR000VIN)

Ноутбук обладает широким функционалом и показывает высокую производительность. Технические характеристики удачно дополняются эффектным дизайном.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G4 ABP 15.6" grey (83CR000VIN)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук обладает широким функционалом и показывает высокую производительность. Технические характеристики удачно дополняются эффектным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G4 ABP 15.6" grey (83CR000VIN) - стоимость товара 70070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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