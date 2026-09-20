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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16" grey (21KH007VRM) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16" grey (21KH007VRM)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 2
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 10
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 11
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 12
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 13
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 14
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16&quot; grey (21KH007VRM) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661720
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х8
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16" grey (21KH007VRM)

Если для решения повседневных задач вам нужен высокопроизводительный бизнес-ноутбук, способный повысить продуктивность работы, выбирайте передовую модель ThinkBook 16 (6th Gen, 16, Intel). Благодаря комплектации процессором Intel Core 13-го поколения и поддержке новейших платформ Intel Evo и Intel vPro Essentials он открывает беспрецедентные возможности для мобильной работы. Двухканальная быстродействующая оперативная память повышает скорость обработки данных и продуктивность работы. Накопители большого объема, передовые функции безопасности и управления помогут вывести бизнес-процессы на новый уровень эффективности.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16" grey (21KH007VRM)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Описание
Если для решения повседневных задач вам нужен высокопроизводительный бизнес-ноутбук, способный повысить продуктивность работы, выбирайте передовую модель ThinkBook 16 (6th Gen, 16, Intel). Благодаря комплектации процессором Intel Core 13-го поколения и поддержке новейших платформ Intel Evo и Intel vPro Essentials он открывает беспрецедентные возможности для мобильной работы. Двухканальная быстродействующая оперативная память повышает скорость обработки данных и продуктивность работы. Накопители большого объема, передовые функции безопасности и управления помогут вывести бизнес-процессы на новый уровень эффективности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16" grey (21KH007VRM) - стоимость товара 79310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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