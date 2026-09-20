Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-ADXW03)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-ADXW03)
Ноутбук DIGMA PRO Fortis M получил 17.3-дюймовый IPS-дисплей с Full HD-разрешением, который отличается естественной цветопередачей и широкими углами обзора, а также позволит комфортно работать с большими Excel-таблицами и смотреть фильмы в широкоэкранном формате с соотношением сторон 16:9. Используя цифровой видеовыход HDMI или универсальный разъем Type-C с возможностью передачи видео, с компьютера можно вывести изображение на внешний монитор или телевизор. Также присутствуют полноразмерные USB-порты, которые предназначены для периферийных устройств, и слот для microSD-карт. Для доступа к интернету можно использовать гигабитный Ethernet-порт и беспроводной модуль Wi-Fi пятого поколения.
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Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i3, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
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