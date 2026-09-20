Ноутбук Digma EVE P5851 15.6"l silver (DN15N5-8CXW05)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma EVE P5851 15.6"l silver (DN15N5-8CXW05)
Для кого и под какие задачи
Digma EVE P5851 представляет собой бюджетный ноутбук для базовых задач и повседневного использования. Устройство отлично подойдет для работы с документами, просмотра веб-страниц, общения в мессенджерах и просмотра онлайн-видео. Это хороший выбор для школьников, студентов и пользователей, которым требуется доступный ноутбук для офисных приложений и веб-серфинга.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Celeron N5100 с четырьмя ядрами, который обеспечивает достаточную производительность для базовых задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми браузерными играми. В многозадачном режиме система способна поддерживать работу нескольких офисных приложений одновременно, хотя ресурсоемкие программы могут вызывать некоторое замедление.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортный просмотр текста. Матрица типа TN имеет достаточную яркость для работы в помещении, хотя углы обзора несколько ограничены, что типично для данной технологии. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что важно при длительной работе с текстом.
Память, накопители и расширение
В конфигурации предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы в браузере и офисных приложениях. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в серебристом цвете и имеет относительно компактные размеры для 15-дюймового ноутбука. Пассивная система охлаждения работает практически бесшумно благодаря энергоэффективному процессору. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных нагрузках, что достаточно для работы в библиотеке или кафе.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оборудован необходимым набором портов, включая USB-порты для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет легко подключаться к беспроводным сетям и устройствам. Предустановленная Windows 11 обеспечивает привычную рабочую среду без необходимости дополнительной настройки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что производительности хватит только для базовых задач - работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео. Для обработки фото, монтажа видео или современных игр этот ноутбук не подойдет. Объем накопителя в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кто ищет доступный ноутбук для повседневных задач и не планирует работать с ресурсоемкими приложениями.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
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Для кого и под какие задачи
Digma EVE P5851 представляет собой бюджетный ноутбук для базовых задач и повседневного использования. Устройство отлично подойдет для работы с документами, просмотра веб-страниц, общения в мессенджерах и просмотра онлайн-видео. Это хороший выбор для школьников, студентов и пользователей, которым требуется доступный ноутбук для офисных приложений и веб-серфинга.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Celeron N5100 с четырьмя ядрами, который обеспечивает достаточную производительность для базовых задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми браузерными играми. В многозадачном режиме система способна поддерживать работу нескольких офисных приложений одновременно, хотя ресурсоемкие программы могут вызывать некоторое замедление.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортный просмотр текста. Матрица типа TN имеет достаточную яркость для работы в помещении, хотя углы обзора несколько ограничены, что типично для данной технологии. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что важно при длительной работе с текстом.
Память, накопители и расширение
В конфигурации предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы в браузере и офисных приложениях. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в серебристом цвете и имеет относительно компактные размеры для 15-дюймового ноутбука. Пассивная система охлаждения работает практически бесшумно благодаря энергоэффективному процессору. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных нагрузках, что достаточно для работы в библиотеке или кафе.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оборудован необходимым набором портов, включая USB-порты для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет легко подключаться к беспроводным сетям и устройствам. Предустановленная Windows 11 обеспечивает привычную рабочую среду без необходимости дополнительной настройки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что производительности хватит только для базовых задач - работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео. Для обработки фото, монтажа видео или современных игр этот ноутбук не подойдет. Объем накопителя в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кто ищет доступный ноутбук для повседневных задач и не планирует работать с ресурсоемкими приложениями.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Серебристый, С LTE, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
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