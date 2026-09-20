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Ноутбук Digma EVE P5851 15.6"l silver (DN15N5-8CXW05) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Digma EVE P5851 15.6"l silver (DN15N5-8CXW05)

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Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 1
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Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Digma EVE
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 9
  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 10
  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 11
  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 12
  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 13
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  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 15
  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 16
  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 17
  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 18
  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 19
  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 20
  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 21
  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 22
  • Ноутбук Digma EVE P5851 15.6&quot;l silver (DN15N5-8CXW05) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661634
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma EVE
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Pentium
Модель процессора
N5030
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
37 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х10
Вес, кг.
2.31

Описание товара Ноутбук Digma EVE P5851 15.6"l silver (DN15N5-8CXW05)

Для кого и под какие задачи

Digma EVE P5851 представляет собой бюджетный ноутбук для базовых задач и повседневного использования. Устройство отлично подойдет для работы с документами, просмотра веб-страниц, общения в мессенджерах и просмотра онлайн-видео. Это хороший выбор для школьников, студентов и пользователей, которым требуется доступный ноутбук для офисных приложений и веб-серфинга.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Celeron N5100 с четырьмя ядрами, который обеспечивает достаточную производительность для базовых задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми браузерными играми. В многозадачном режиме система способна поддерживать работу нескольких офисных приложений одновременно, хотя ресурсоемкие программы могут вызывать некоторое замедление.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортный просмотр текста. Матрица типа TN имеет достаточную яркость для работы в помещении, хотя углы обзора несколько ограничены, что типично для данной технологии. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что важно при длительной работе с текстом.

Память, накопители и расширение

В конфигурации предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы в браузере и офисных приложениях. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в серебристом цвете и имеет относительно компактные размеры для 15-дюймового ноутбука. Пассивная система охлаждения работает практически бесшумно благодаря энергоэффективному процессору. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных нагрузках, что достаточно для работы в библиотеке или кафе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован необходимым набором портов, включая USB-порты для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет легко подключаться к беспроводным сетям и устройствам. Предустановленная Windows 11 обеспечивает привычную рабочую среду без необходимости дополнительной настройки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что производительности хватит только для базовых задач - работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео. Для обработки фото, монтажа видео или современных игр этот ноутбук не подойдет. Объем накопителя в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кто ищет доступный ноутбук для повседневных задач и не планирует работать с ресурсоемкими приложениями.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma EVE P5851 15.6"l silver (DN15N5-8CXW05)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma EVE
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Pentium
Модель процессора
N5030
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
37 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Digma EVE P5851 представляет собой бюджетный ноутбук для базовых задач и повседневного использования. Устройство отлично подойдет для работы с документами, просмотра веб-страниц, общения в мессенджерах и просмотра онлайн-видео. Это хороший выбор для школьников, студентов и пользователей, которым требуется доступный ноутбук для офисных приложений и веб-серфинга.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Celeron N5100 с четырьмя ядрами, который обеспечивает достаточную производительность для базовых задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми браузерными играми. В многозадачном режиме система способна поддерживать работу нескольких офисных приложений одновременно, хотя ресурсоемкие программы могут вызывать некоторое замедление.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортный просмотр текста. Матрица типа TN имеет достаточную яркость для работы в помещении, хотя углы обзора несколько ограничены, что типично для данной технологии. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что важно при длительной работе с текстом.

Память, накопители и расширение

В конфигурации предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы в браузере и офисных приложениях. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в серебристом цвете и имеет относительно компактные размеры для 15-дюймового ноутбука. Пассивная система охлаждения работает практически бесшумно благодаря энергоэффективному процессору. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных нагрузках, что достаточно для работы в библиотеке или кафе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован необходимым набором портов, включая USB-порты для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет легко подключаться к беспроводным сетям и устройствам. Предустановленная Windows 11 обеспечивает привычную рабочую среду без необходимости дополнительной настройки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что производительности хватит только для базовых задач - работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео. Для обработки фото, монтажа видео или современных игр этот ноутбук не подойдет. Объем накопителя в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кто ищет доступный ноутбук для повседневных задач и не планирует работать с ресурсоемкими приложениями.

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Ноутбук Digma EVE P5851 15.6"l silver (DN15N5-8CXW05) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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