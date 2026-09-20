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Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1)

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Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 1
Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 2
Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 3
Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 4
Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 5
Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 6
Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 7
Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 8
Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 9
Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 1
  • Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 2
  • Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 3
  • Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 4
  • Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 5
  • Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 6
  • Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 7
  • Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 8
  • Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 9
  • Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661572
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x428
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
верхних 2, нижних 2
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-C х 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х47х29
Вес, кг.
6.8

Описание товара Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1)

Корпус Deepcool CH360 черного цвета предназначен для сборки игрового ПК. Стальной каркас и перфорированная передняя панель обеспечивают естественное охлаждение компонентов. В корпусе уже установлены два 140-мм вентилятора и один 120-мм, которые поддерживают оптимальную температуру при нагрузке. Есть место под дополнительные вентиляторы и систему жидкостного охлаждения, что повысит производительность ПК. ARGB-подсветка вентиляторов и боковая стеклянная панель придадут корпусу индивидуальности. Материнская плата формата Micro-ATX или Mini-ITX устанавливается в корпус Deepcool CH360 вертикально. Есть место для процессорного кулера высотой до 165 мм и для блока питания длиной до 160 мм. Выделен слот под видеокарту длиной до 320 мм. Все разъемы находятся на верхней панели корпуса, что позволит быстро подключать нужные устройства. Боковая панель крепится при помощи магнитов, благодаря чему облегчается сборка и модификация корпуса. Пылевой фильтр защищает внутреннее пространство от загрязнения.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CH360 black (R-CH360-BKAPE3-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x428
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
верхних 2, нижних 2
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-C х 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Deepcool CH360 черного цвета предназначен для сборки игрового ПК. Стальной каркас и перфорированная передняя панель обеспечивают естественное охлаждение компонентов. В корпусе уже установлены два 140-мм вентилятора и один 120-мм, которые поддерживают оптимальную температуру при нагрузке. Есть место под дополнительные вентиляторы и систему жидкостного охлаждения, что повысит производительность ПК. ARGB-подсветка вентиляторов и боковая стеклянная панель придадут корпусу индивидуальности. Материнская плата формата Micro-ATX или Mini-ITX устанавливается в корпус Deepcool CH360 вертикально. Есть место для процессорного кулера высотой до 165 мм и для блока питания длиной до 160 мм. Выделен слот под видеокарту длиной до 320 мм. Все разъемы находятся на верхней панели корпуса, что позволит быстро подключать нужные устройства. Боковая панель крепится при помощи магнитов, благодаря чему облегчается сборка и модификация корпуса. Пылевой фильтр защищает внутреннее пространство от загрязнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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