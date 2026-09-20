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Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный

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Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 3
Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 10
Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 11
Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 12
Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 13
Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 3
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 10
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 11
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 12
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 13
  • Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660915
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Характеристики

Бренд
SunWind
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; композитный (видео); антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.27х0.95х0.2
Вес, кг.
14.03

Описание товара Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный

Телевизор LED SunWind 55" SUN-LED55XU401 Smart Яндекс.ТВ Frameless – это современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в вашем доме. Телевизор оснащен технологией HDR, которая обеспечивает более широкий диапазон цветов и контрастности, что позволяет получить более реалистичное изображение. Благодаря наличию 3 входов HDMI, вы сможете подключить к телевизору различные устройства, такие как игровые приставки, медиаплееры и другие. Это позволит вам наслаждаться любимыми фильмами и играми на большом экране. Телевизор поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi и Bluetooth, что обеспечивает удобство использования и позволяет легко подключаться к интернету и другим устройствам. Телевизор имеет 2 динамика, что обеспечивает качественное и чистое звучание. Телевизор оснащен платформой Smart TV на базе операционной системы YaOS, что позволяет использовать различные приложения и сервисы, а также управлять телевизором с помощью голосовых команд. Телевизор имеет диагональ экрана 55 дюймов и соотношение сторон 16:9, что обеспечивает широкое и яркое изображение. Яркость экрана составляет 250 кд/м?, что гарантирует хорошую видимость даже при ярком освещении. Телевизор имеет черный цвет корпуса и оснащен стандартом крепления VESA 200x200 мм, что позволяет установить его на стене или специальной подставке. В целом, телевизор LED SunWind 55" SUN-LED55XU401 Smart Яндекс.ТВ Frameless – это современное, функциональное и удобное устройство, которое станет отличным выбором для вашего дома.

Отзывы о товаре Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный




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Характеристики
Бренд
SunWind
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; композитный (видео); антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED SunWind 55" SUN-LED55XU401 Smart Яндекс.ТВ Frameless – это современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в вашем доме. Телевизор оснащен технологией HDR, которая обеспечивает более широкий диапазон цветов и контрастности, что позволяет получить более реалистичное изображение. Благодаря наличию 3 входов HDMI, вы сможете подключить к телевизору различные устройства, такие как игровые приставки, медиаплееры и другие. Это позволит вам наслаждаться любимыми фильмами и играми на большом экране. Телевизор поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi и Bluetooth, что обеспечивает удобство использования и позволяет легко подключаться к интернету и другим устройствам. Телевизор имеет 2 динамика, что обеспечивает качественное и чистое звучание. Телевизор оснащен платформой Smart TV на базе операционной системы YaOS, что позволяет использовать различные приложения и сервисы, а также управлять телевизором с помощью голосовых команд. Телевизор имеет диагональ экрана 55 дюймов и соотношение сторон 16:9, что обеспечивает широкое и яркое изображение. Яркость экрана составляет 250 кд/м?, что гарантирует хорошую видимость даже при ярком освещении. Телевизор имеет черный цвет корпуса и оснащен стандартом крепления VESA 200x200 мм, что позволяет установить его на стене или специальной подставке. В целом, телевизор LED SunWind 55" SUN-LED55XU401 Smart Яндекс.ТВ Frameless – это современное, функциональное и удобное устройство, которое станет отличным выбором для вашего дома.
Самовывоз
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Отзывы


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