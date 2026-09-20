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Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск

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Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 1
Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 2
Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 3
Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 4
Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 5
Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 6
Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 7
Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 8
Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 1
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 2
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 3
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 4
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 5
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 6
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 7
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 8
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660776
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Размеры в упаковке, см
85х27х14
Вес, кг.
9.3

Описание товара Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск

Садовый инструмент, позволяющий без проблем ухажвать за газоном. Обеспечивает комфортную эффективную работу, выполнен из качественных материалов рассчитан на длительную интенсивную эксплуатацию.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Описание
Садовый инструмент, позволяющий без проблем ухажвать за газоном. Обеспечивает комфортную эффективную работу, выполнен из качественных материалов рассчитан на длительную интенсивную эксплуатацию.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый DEKO DKTR52 SET 3, леска/диск - стоимость товара 7980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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