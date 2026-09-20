Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Разъем зарядного устройства (блок включаемый в розетку)
USB-C
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходной ток, A
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660550
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Разъем зарядного устройства (блок включаемый в розетку)
USB-C
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
110
Описание товара Сетевое зарядное устройство uBear Select Wall charger 20W Type-C белое
Сетевое зарядное устройство uBear Select Wall charger 20W, 1 порт USB-C
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
Совместная работа передовых технологий Power Delivery Quick и Charge 3.0 обеспечивает высокую скорость заряда мощностью до 20 Вт. Менее чем через 30 минут половина батареи уже будет заряжена. При этом заряд батареи проходит без риска перегрева. Нитрид галлия отлично проводит ток и выдерживает высокие напряжения и температуры.
uBear — это бренд для всех, кто живет полной жизнью, заряжаясь энергией большого города.
СТИЛЬ И ТЕХНОЛОГИИ
Компактный, но универсальный. Зарядит каждый ваш гаджет с любым USB-С кабелем. Белый цвет - определенный тренд на все времена. Лаконичный, сдержанный и стильный, превосходно и органично дополнит любой интерьер.
Разъем зарядного устройства (блок включаемый в розетку)
USB-C
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство uBear Select Wall charger 20W, 1 порт USB-C
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
Совместная работа передовых технологий Power Delivery Quick и Charge 3.0 обеспечивает высокую скорость заряда мощностью до 20 Вт. Менее чем через 30 минут половина батареи уже будет заряжена. При этом заряд батареи проходит без риска перегрева. Нитрид галлия отлично проводит ток и выдерживает высокие напряжения и температуры.
uBear — это бренд для всех, кто живет полной жизнью, заряжаясь энергией большого города.
СТИЛЬ И ТЕХНОЛОГИИ
Компактный, но универсальный. Зарядит каждый ваш гаджет с любым USB-С кабелем. Белый цвет - определенный тренд на все времена. Лаконичный, сдержанный и стильный, превосходно и органично дополнит любой интерьер.
Сетевое зарядное устройство uBear Select Wall charger 20W Type-C белое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство uBear Select Wall charger 20W Type-C белое