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Crow Sheryl - Evolution (0843930103690) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Crow Sheryl - Evolution (0843930103690) виниловая пластинка

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Crow Sheryl - Evolution (0843930103690) виниловая пластинка - фото 1
Crow Sheryl - Evolution (0843930103690) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sheryl Crow
Альбом (сингл)
EVOLUTION
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crow Sheryl - Evolution (0843930103690) виниловая пластинка - фото 1
  • Crow Sheryl - Evolution (0843930103690) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658771
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Характеристики

Бренд
Big Machine
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0843930103690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sheryl Crow
Альбом (сингл)
EVOLUTION
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Alarm Clock, Do It Again (Explicit), Love Life, You Cant Change The Weather, Evolution, Wherex, Dont Walk Away, Broken Record, Waiting In The Wings
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crow Sheryl - Evolution (0843930103690) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Sheryl Crow / Evolution (coloured) (1LP) - отличный шанс ощутить всю красоту и талант этой выдающейся исполнительницы прямо у себя дома. Альбом Evolution представляет собой гармоничное слияние различных музыкальных жанров, от поп-рока до кантри и фолка. Каждая песня переплетается с другой, создавая эмоциональное путешествие, которое захватывает сердца слушателей. На этой виниловой пластинке воссоздана атмосфера альбома Evolution во всей своей красе. Колоритный дизайн винила отражает музыкальное разнообразие и индивидуальность Шерил Кроу. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Sheryl Crow / Evolution (coloured) (1LP) и проникнуться глубиной и силой ее музыки. Это отличное дополнение для коллекции поклонников Шерил Кроу и ценителей качественной музыки. Закажите виниловую пластинку Sheryl Crow / Evolution (coloured) (1LP) прямо сейчас и заберите частицу музыкального таланта этой исключительной артистки в свой дом. Вы не пожалеете о своем выборе.

Отзывы о товаре Crow Sheryl - Evolution (0843930103690) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Big Machine
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0843930103690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sheryl Crow
Альбом (сингл)
EVOLUTION
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Alarm Clock, Do It Again (Explicit), Love Life, You Cant Change The Weather, Evolution, Wherex, Dont Walk Away, Broken Record, Waiting In The Wings
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Sheryl Crow / Evolution (coloured) (1LP) - отличный шанс ощутить всю красоту и талант этой выдающейся исполнительницы прямо у себя дома. Альбом Evolution представляет собой гармоничное слияние различных музыкальных жанров, от поп-рока до кантри и фолка. Каждая песня переплетается с другой, создавая эмоциональное путешествие, которое захватывает сердца слушателей. На этой виниловой пластинке воссоздана атмосфера альбома Evolution во всей своей красе. Колоритный дизайн винила отражает музыкальное разнообразие и индивидуальность Шерил Кроу. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Sheryl Crow / Evolution (coloured) (1LP) и проникнуться глубиной и силой ее музыки. Это отличное дополнение для коллекции поклонников Шерил Кроу и ценителей качественной музыки. Закажите виниловую пластинку Sheryl Crow / Evolution (coloured) (1LP) прямо сейчас и заберите частицу музыкального таланта этой исключительной артистки в свой дом. Вы не пожалеете о своем выборе.
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Отзывы


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