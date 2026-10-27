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Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) купить с доставкой в Москве
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Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1)

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Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 1
Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 2
Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 3
Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 4
Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 5
Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 6
Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 7
Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 8
Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 9
Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 1
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 2
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 3
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 4
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 5
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 6
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 7
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 8
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 9
  • Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 656578
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1)
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
17х7х3
Вес, г.
46

Описание товара Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1)

Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - это внутриканальные наушники с микрофоном, которые обеспечивают высококачественный звук в диапазоне частот от 20 Гц до 20 КГц. Они изготовлены из комбинации ABS, TPE и металла, что обеспечивает их прочность и долговечность. Корпус наушников выполнен из пластика, а амбушюры - из силикона, что обеспечивает комфорт при длительном использовании. Наушники оснащены проводным микрофоном, но не имеют активного шумоподавления. Диаметр излучателя составляет 10 мм. Наушники подключаются через 3,5-мм разъем, и кабель имеет прямую форму штекера и длину 1,2 м. Эти наушники идеально подходят для тех, кто ищет качественный звук и удобство использования.

Отзывы о товаре Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - это внутриканальные наушники с микрофоном, которые обеспечивают высококачественный звук в диапазоне частот от 20 Гц до 20 КГц. Они изготовлены из комбинации ABS, TPE и металла, что обеспечивает их прочность и долговечность. Корпус наушников выполнен из пластика, а амбушюры - из силикона, что обеспечивает комфорт при длительном использовании. Наушники оснащены проводным микрофоном, но не имеют активного шумоподавления. Диаметр излучателя составляет 10 мм. Наушники подключаются через 3,5-мм разъем, и кабель имеет прямую форму штекера и длину 1,2 м. Эти наушники идеально подходят для тех, кто ищет качественный звук и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Baseus Encok HZ11 Moon White (A00164200213-Z1) - стоимость товара 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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