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Кабель Baseus Glimmer 2m White (CADH000802) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Glimmer 2m White (CADH000802)

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Кабель Baseus Glimmer 2m White (CADH000802) - фото 1
Кабель Baseus Glimmer 2m White (CADH000802) - фото 2
Кабель Baseus Glimmer 2m White (CADH000802) - фото 3
Кабель Baseus Glimmer 2m White (CADH000802) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Glimmer 2m White (CADH000802) - фото 1
  • Кабель Baseus Glimmer 2m White (CADH000802) - фото 2
  • Кабель Baseus Glimmer 2m White (CADH000802) - фото 3
  • Кабель Baseus Glimmer 2m White (CADH000802) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656339
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
86

Описание товара Кабель Baseus Glimmer 2m White (CADH000802)

Разъемы типа Type-C обеспечивают удобство использования и обеспечивают плавную передачу данных и зарядку между совместимыми устройствами. Особенностью кабеля является его прочный материал - цинковый сплав, который не только обеспечивает долговечность, но и защищает от возможных повреждений. Нейлоновая оплетка эффективно предотвращает спутывание и перепутывание кабеля, что облегчает его использование в повседневной жизни. Кроме того, кабель обладает высокой скоростью передачи данных в 480 Mbps, что позволяет быстро передавать информацию и обновлять устройства без задержек. За счет мощности 100 Вт он также способен эффективно заряжать различные гаджеты, обеспечивая оптимальную производительность.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Glimmer 2m White (CADH000802)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Разъемы типа Type-C обеспечивают удобство использования и обеспечивают плавную передачу данных и зарядку между совместимыми устройствами. Особенностью кабеля является его прочный материал - цинковый сплав, который не только обеспечивает долговечность, но и защищает от возможных повреждений. Нейлоновая оплетка эффективно предотвращает спутывание и перепутывание кабеля, что облегчает его использование в повседневной жизни. Кроме того, кабель обладает высокой скоростью передачи данных в 480 Mbps, что позволяет быстро передавать информацию и обновлять устройства без задержек. За счет мощности 100 Вт он также способен эффективно заряжать различные гаджеты, обеспечивая оптимальную производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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