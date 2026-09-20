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Кабель питания Filum CEE 7/3- С14, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.15м [FL-APC10-EU-C14-0.15M] (873351) купить с доставкой в Москве
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Кабель питания Filum CEE 7/3- С14, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.15м [FL-APC10-EU-C14-0.15M] (873351)

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Кабель питания Filum CEE 7/3- С14, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.15м [FL-APC10-EU-C14-0.15M] (873351) - фото 1
Кабель питания Filum CEE 7/3- С14, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.15м [FL-APC10-EU-C14-0.15M] (873351) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
0.15
  • Кабель питания Filum CEE 7/3- С14, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.15м [FL-APC10-EU-C14-0.15M] (873351) - фото 1
  • Кабель питания Filum CEE 7/3- С14, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.15м [FL-APC10-EU-C14-0.15M] (873351) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
370 руб.  550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653492
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Характеристики

Бренд
Filum
Тип товара
Кабель
Высота, см
5
Разъемы
IEC320-C14, IEC C7
Ширина, см
11
Длина кабеля, м
0.15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
150

Описание товара Кабель питания Filum CEE 7/3- С14, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.15м [FL-APC10-EU-C14-0.15M] (873351)

Кабель питания Filum FL-APC10-EU-C14-0.15M — это высококачественный кабель, который обеспечивает надежную и стабильную подачу электроэнергии. Он изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Кабель имеет длину 0,15 метра, что позволяет использовать его для подключения различных устройств. Он также имеет разъем IEC C14 для подключения к источнику питания и разъем IEC C7 для подключения к устройству.

Отзывы о товаре Кабель питания Filum CEE 7/3- С14, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.15м [FL-APC10-EU-C14-0.15M] (873351)




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Характеристики
Бренд
Filum
Тип товара
Кабель
Высота, см
5
Разъемы
IEC320-C14, IEC C7
Ширина, см
11
Длина кабеля, м
0.15
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель питания Filum FL-APC10-EU-C14-0.15M — это высококачественный кабель, который обеспечивает надежную и стабильную подачу электроэнергии. Он изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Кабель имеет длину 0,15 метра, что позволяет использовать его для подключения различных устройств. Он также имеет разъем IEC C14 для подключения к источнику питания и разъем IEC C7 для подключения к устройству.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель питания Filum CEE 7/3- С14, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.15м [FL-APC10-EU-C14-0.15M] (873351) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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