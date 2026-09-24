Уровень алюминиевый, 600 мм, 3 глазка, линейка Sparta
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Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 652842
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330 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х10х5
Вес, г.
410
Описание товара Уровень алюминиевый, 600 мм, 3 глазка, линейка Sparta
Алюминиевый уровень с линейкой SPARTA широко используется при строительстве и монтажных работах для определения неточностей поверхностей различных конструкций, а также проведения измерительных и разметочных работ с помощью шкалы. Инструмент оснащен тремя встроенными глазками из прочного материала - акрила.
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Алюминиевый уровень с линейкой SPARTA широко используется при строительстве и монтажных работах для определения неточностей поверхностей различных конструкций, а также проведения измерительных и разметочных работ с помощью шкалы. Инструмент оснащен тремя встроенными глазками из прочного материала - акрила.
Уровень алюминиевый, 600 мм, 3 глазка, линейка Sparta - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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