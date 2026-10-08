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Паровая швабра Kitfort КТ-1080 купить с доставкой в Москве
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Паровая швабра Kitfort КТ-1080

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Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 1
Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 2
Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 3
Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 4
Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 5
Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 6
Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 7
Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 8
Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 9
Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 1
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 2
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 3
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 4
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 5
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 6
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 7
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 8
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 9
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652706
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Паровая швабра Kitfort КТ-1080
4 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
3

Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1080

Паровая швабра КТ-1080 — поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. КТ-1080 очистит раковину и плиту на кухне, зеркала и мебель без химических средств, исключительно паром. Конструкция «2 в 1» предусматривает ручной модуль, который удобно использовать с насадками. Скребок, латунная и нейлоновые щетки очищают сложные загрязнения с помощью механического воздействия, а струйная и угловая насадки помогут очистить щели и углы. Чтобы помыть окна, зеркала и кафельную плитку, присоедините к парогенератору насадку для отпаривания со скребком для стекла, и прибор можно будет использовать как стеклоочиститель. Вы можете отпарить одежду или очистить обивку мягкой мебели. Регулятор подачи пара позволяет плавно настраивать интенсивность выходящего пара. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется.

Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1080




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра КТ-1080 — поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. КТ-1080 очистит раковину и плиту на кухне, зеркала и мебель без химических средств, исключительно паром. Конструкция «2 в 1» предусматривает ручной модуль, который удобно использовать с насадками. Скребок, латунная и нейлоновые щетки очищают сложные загрязнения с помощью механического воздействия, а струйная и угловая насадки помогут очистить щели и углы. Чтобы помыть окна, зеркала и кафельную плитку, присоедините к парогенератору насадку для отпаривания со скребком для стекла, и прибор можно будет использовать как стеклоочиститель. Вы можете отпарить одежду или очистить обивку мягкой мебели. Регулятор подачи пара позволяет плавно настраивать интенсивность выходящего пара. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая швабра Kitfort КТ-1080 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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