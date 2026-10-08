Паровая швабра Kitfort КТ-1080
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Характеристики
Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1080
Паровая швабра КТ-1080 — поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. КТ-1080 очистит раковину и плиту на кухне, зеркала и мебель без химических средств, исключительно паром. Конструкция «2 в 1» предусматривает ручной модуль, который удобно использовать с насадками. Скребок, латунная и нейлоновые щетки очищают сложные загрязнения с помощью механического воздействия, а струйная и угловая насадки помогут очистить щели и углы. Чтобы помыть окна, зеркала и кафельную плитку, присоедините к парогенератору насадку для отпаривания со скребком для стекла, и прибор можно будет использовать как стеклоочиститель. Вы можете отпарить одежду или очистить обивку мягкой мебели. Регулятор подачи пара позволяет плавно настраивать интенсивность выходящего пара. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется.
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