Картридж лазерный G&G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
В наличии
Код товара: 651134
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720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
325
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw
Картриджи для лазерных принтеров G&G представляют собой надежное решение для качественной и экономичной печати. Данный картридж специально разработан для совместимости с устройствами бренда Kyocera, что обеспечивает безупречную работу и легкую установку в ваш принтер. Бренд G&G зарекомендовал себя как производитель качественных и доступных расходных материалов для офисной и домашней печати. Выбирая картриджи G&G, вы обеспечиваете высокое качество печати и экономию средств, доверяя экспертизе одного из ведущих брендов в сфере расходных материалов.
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Бренд
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
1200
Страна производитель
Китай
Картриджи для лазерных принтеров G&G представляют собой надежное решение для качественной и экономичной печати. Данный картридж специально разработан для совместимости с устройствами бренда Kyocera, что обеспечивает безупречную работу и легкую установку в ваш принтер. Бренд G&G зарекомендовал себя как производитель качественных и доступных расходных материалов для офисной и домашней печати. Выбирая картриджи G&G, вы обеспечиваете высокое качество печати и экономию средств, доверяя экспертизе одного из ведущих брендов в сфере расходных материалов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж лазерный G&G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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