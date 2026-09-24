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Картридж лазерный G&G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный G&G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw

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Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 1
Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 2
Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
1200
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 1
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 2
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651134
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж лазерный G&G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw
720 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
325

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw

Картриджи для лазерных принтеров G&G представляют собой надежное решение для качественной и экономичной печати. Данный картридж специально разработан для совместимости с устройствами бренда Kyocera, что обеспечивает безупречную работу и легкую установку в ваш принтер. Бренд G&G зарекомендовал себя как производитель качественных и доступных расходных материалов для офисной и домашней печати. Выбирая картриджи G&G, вы обеспечиваете высокое качество печати и экономию средств, доверяя экспертизе одного из ведущих брендов в сфере расходных материалов.

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
1200
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи для лазерных принтеров G&G представляют собой надежное решение для качественной и экономичной печати. Данный картридж специально разработан для совместимости с устройствами бренда Kyocera, что обеспечивает безупречную работу и легкую установку в ваш принтер. Бренд G&G зарекомендовал себя как производитель качественных и доступных расходных материалов для офисной и домашней печати. Выбирая картриджи G&G, вы обеспечиваете высокое качество печати и экономию средств, доверяя экспертизе одного из ведущих брендов в сфере расходных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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