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Рулетка геодезическая 30 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix купить с доставкой в Москве
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Рулетка геодезическая 30 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix

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Рулетка геодезическая 30 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix - фото 1
Рулетка геодезическая 30 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
  • Рулетка геодезическая 30 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix - фото 1
  • Рулетка геодезическая 30 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649549
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
30
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/стекловолокно
Особенности
фибергласовое измерительное полотно, рулетка оснащена планетарным механизмом с передаточным коэффициентом 3:1,двусторонняя шкала, корпус обрезинен
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
556

Описание товара Рулетка геодезическая 30 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix

Геодезическая рулетка Matrix PRO 31271 в закрытом корпусе, 30 м х 15 мм, с фибергласовой лентой и двусторонней шкалой, используется при проведении замеров на открытых участках и строительных объектах. Будет полезна во время картографических исследований и работ по созданию ландшафтного дизайна. Двухкомпонентный корпус из поликарбоната с резиновыми вставками устойчив к повреждениям и не боится ударов и падений. Кольцо-зацеп фиксируется на поверхности, избавляя от необходимости придерживать конец ленты рукой.

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 30 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
30
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/стекловолокно
Особенности
фибергласовое измерительное полотно, рулетка оснащена планетарным механизмом с передаточным коэффициентом 3:1,двусторонняя шкала, корпус обрезинен
Страна производитель
Китай
Описание
Геодезическая рулетка Matrix PRO 31271 в закрытом корпусе, 30 м х 15 мм, с фибергласовой лентой и двусторонней шкалой, используется при проведении замеров на открытых участках и строительных объектах. Будет полезна во время картографических исследований и работ по созданию ландшафтного дизайна. Двухкомпонентный корпус из поликарбоната с резиновыми вставками устойчив к повреждениям и не боится ударов и падений. Кольцо-зацеп фиксируется на поверхности, избавляя от необходимости придерживать конец ленты рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая 30 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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