Рулетка геодезическая 10 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross
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Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649538
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
390
Описание товара Рулетка геодезическая 10 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross
Геодезическая рулетка Gross Rollmassband 31250 в закрытом корпусе, с металлической лентой длиной 10 м и шириной 13 мм, с нейлоновым покрытием, используется для определения расстояний и размеров различных объектов. Комбинированный зацеп упрощает фиксацию измерительной ленты на измеряемой поверхности. Инструмент будет полезен на строительной площадке или земельном участке, а также во время проведения обмеров внутри помещений.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
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Геодезическая рулетка Gross Rollmassband 31250 в закрытом корпусе, с металлической лентой длиной 10 м и шириной 13 мм, с нейлоновым покрытием, используется для определения расстояний и размеров различных объектов. Комбинированный зацеп упрощает фиксацию измерительной ленты на измеряемой поверхности. Инструмент будет полезен на строительной площадке или земельном участке, а также во время проведения обмеров внутри помещений.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка геодезическая 10 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон Gross - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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