Напильник, 200 мм, №1, плоский, сталь У13А Сибртех
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649270
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х2х2
Вес, г.
142
Описание товара Напильник, 200 мм, №1, плоский, сталь У13А Сибртех
Плоский напильник Сибртех 162617 из стали У13А, с насечкой №1, с полотном длиной 200 мм, применяется для работ по металлу. Предназначен для грубой обработки плоских и выпуклых наружных поверхностей с целью удаления заусенцев и ржавчины, снятия фасок, изменения формы или размера заготовки. Инструмент используется в слесарном деле.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Страна производитель
Россия
Плоский напильник Сибртех 162617 из стали У13А, с насечкой №1, с полотном длиной 200 мм, применяется для работ по металлу. Предназначен для грубой обработки плоских и выпуклых наружных поверхностей с целью удаления заусенцев и ржавчины, снятия фасок, изменения формы или размера заготовки. Инструмент используется в слесарном деле.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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