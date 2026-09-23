Молоток слесарный MATRIX (10227)
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Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 530543
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток слесарный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Длина, мм
283
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х9х2
Вес, г.
270
Описание товара Молоток слесарный MATRIX (10227)
Слесарный молоток Matrix 10227 с квадратным бойком весом 200 г и с деревянной рукояткой служит для нанесения ударов. Используется для работы с металлическими заготовками, забивания гвоздей или дюбелей. Боек с заостренной частью позволяет работать в малодоступных местах. Молоток рекомендован для профессионального использования, также будет полезен дома, на даче и в гараже.
Преимущества
- Деформационная стойкость — головка изготовлена из кованой стали марки 45.
- Износостойкость — рабочие части бойка закалены до твердости 40-45 HRC.
- Коррозионная стойкость — на головку нанесено черное лаковое покрытие.
- Надежная конструкция — рукоятка расклинена, головка дополнительно зафиксирована эпоксидным клеем, увеличенная «юбка» в месте всада защищает рукоятку в случае промаха при ударе.
- Долговечность — бесцветное лаковое покрытие защищает двухцветную деревянную рукоятку от рассыхания.
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Бренд
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток слесарный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Длина, мм
283
Страна производитель
Китай
Слесарный молоток Matrix 10227 с квадратным бойком весом 200 г и с деревянной рукояткой служит для нанесения ударов. Используется для работы с металлическими заготовками, забивания гвоздей или дюбелей. Боек с заостренной частью позволяет работать в малодоступных местах. Молоток рекомендован для профессионального использования, также будет полезен дома, на даче и в гараже.
Преимущества
- Деформационная стойкость — головка изготовлена из кованой стали марки 45.
- Износостойкость — рабочие части бойка закалены до твердости 40-45 HRC.
- Коррозионная стойкость — на головку нанесено черное лаковое покрытие.
- Надежная конструкция — рукоятка расклинена, головка дополнительно зафиксирована эпоксидным клеем, увеличенная «юбка» в месте всада защищает рукоятку в случае промаха при ударе.
- Долговечность — бесцветное лаковое покрытие защищает двухцветную деревянную рукоятку от рассыхания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Молоток слесарный MATRIX (10227) - купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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