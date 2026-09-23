Молоток слесарный, 200г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Sparta (10372)
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
квадратный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 577421
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290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
бытовой
Комплектация
молоток слесарный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Длина, мм
272
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, кг.
1
Описание товара Молоток слесарный, 200г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Sparta (10372)
Слесарный молоток Sparta 10372 с бойком весом 200 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой — ударный инструмент, который используется для правки металла, сборки мебели и других конструкций, а также для забивания крепежных элементов. Молоток подходит для выполнения профессиональных строительных и ремонтных работ, а также для решения бытовых задач.
Преимущества
- Высокая прочность — рабочая голова изготовлена из кованой среднеуглеродистой стали 45 и отфрезерована.
- Устойчивость к образованию сколов и трещин — рабочие части закалены до твердости 40-45 HRC.
- Долговечность — молоток устойчив к воздействию влаги и агрессивных веществ (бензина, масла, растворителей).
- Защита от коррозии — на рабочие поверхности нанесено черное лаковое покрытие.
- Надежная конструкция — рукоятка прочно вклеена при помощи эпоксидной смолы.
- Комфортная работа — обрезиненная фибергласовая рукоятка снижает отдачу при ударе и не выскальзывает из руки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
бытовой
Комплектация
молоток слесарный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Длина, мм
272
Страна производитель
Китай
Слесарный молоток Sparta 10372 с бойком весом 200 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой — ударный инструмент, который используется для правки металла, сборки мебели и других конструкций, а также для забивания крепежных элементов. Молоток подходит для выполнения профессиональных строительных и ремонтных работ, а также для решения бытовых задач.
Преимущества
- Высокая прочность — рабочая голова изготовлена из кованой среднеуглеродистой стали 45 и отфрезерована.
- Устойчивость к образованию сколов и трещин — рабочие части закалены до твердости 40-45 HRC.
- Долговечность — молоток устойчив к воздействию влаги и агрессивных веществ (бензина, масла, растворителей).
- Защита от коррозии — на рабочие поверхности нанесено черное лаковое покрытие.
- Надежная конструкция — рукоятка прочно вклеена при помощи эпоксидной смолы.
- Комфортная работа — обрезиненная фибергласовая рукоятка снижает отдачу при ударе и не выскальзывает из руки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Молоток слесарный, 200г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Sparta (10372) - стоимость товара 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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