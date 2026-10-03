Кабель Telecom USB4 TypeCM/CM, PD 240W, медь 2м (TUS840-2M)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Telecom USB4 TypeCM/CM, PD 240W, медь 2м (TUS840-2M)
Кабель USB4 TYPE C 240W Power Delivery TELECOM 2 метра 8K 30Hz/ 40GBps/ совместим с Thunderbolt3/ проводник медь/ длина корпус металл (TUS840-2M) Интерфейсный кабель для передачи данных с зарядкой до 240 W Power Delivery. Кабель USB4 Type C предназначен для подключения компьютеров, ноутбуков, смартфонов к другим устройствам, имеющим разъем USB4 Type C или Thunderbolt, а также к блокам питания этих устройств и обеспечивает максимальный ток заряда до 5А и режим умной зарядки PD 240W (Power Delivery). Обратите внимание: Кабель не подходит для устройств с USB Type C, где данный разъём выполняет только роль последовательного порта. Изучите характеристики ноутбука или компьютера к которому вы подключаете кабель на предмет наличия логического интерфейса DisplayPort в разъёме USB Type C (DisplayPort alternate mode). Перед вами Сверхскоростной USB4 кабель Type C кабель (штекеры Папа/Папа) с прекрасными рабочими характеристиками: Сила тока зарядки – до 5A Мощность умной зарядки – 240 W Скорость передачи данных – до 40 Гбит/сек
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Теги товара: type-c
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Теги товара: type-c
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