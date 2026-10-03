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Картридж лазерный Canon 069M 5092C002 пурпурный (1900стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Canon 069M 5092C002 пурпурный (1900стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw

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Картридж лазерный Canon 069M 5092C002 пурпурный (1900стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - фото 1
Картридж лазерный Canon 069M 5092C002 пурпурный (1900стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1900
  • Картридж лазерный Canon 069M 5092C002 пурпурный (1900стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - фото 1
  • Картридж лазерный Canon 069M 5092C002 пурпурный (1900стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645931
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х6
Вес, г.
600

Описание товара Картридж лазерный Canon 069M 5092C002 пурпурный (1900стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw

Картридж Canon 069M, пурпурный / 5092C002/

Отзывы о товаре Картридж лазерный Canon 069M 5092C002 пурпурный (1900стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1900
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Canon 069M, пурпурный / 5092C002/
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Canon 069M 5092C002 пурпурный (1900стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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