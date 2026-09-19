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Тонер-картридж Kyocera TK-5205M (1T02R5BNL0) Magenta купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Kyocera TK-5205M (1T02R5BNL0) Magenta

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Тонер-картридж Kyocera TK-5205M (1T02R5BNL0) Magenta - фото 1
Тонер-картридж Kyocera TK-5205M (1T02R5BNL0) Magenta - фото 2
Тонер-картридж Kyocera TK-5205M (1T02R5BNL0) Magenta - фото 3
Тонер-картридж Kyocera TK-5205M (1T02R5BNL0) Magenta - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
356ci
Цвет
пурпурный
  • Тонер-картридж Kyocera TK-5205M (1T02R5BNL0) Magenta - фото 1
  • Тонер-картридж Kyocera TK-5205M (1T02R5BNL0) Magenta - фото 2
  • Тонер-картридж Kyocera TK-5205M (1T02R5BNL0) Magenta - фото 3
  • Тонер-картридж Kyocera TK-5205M (1T02R5BNL0) Magenta - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395337
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
356ci
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х9х7
Вес, г.
603

Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-5205M (1T02R5BNL0) Magenta

Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни. Используя альтруистическую философию и располагая уникальной системой управления, группа компаний Kyocera делает упор на социальную ответственность благодаря укреплению доверия между заинтересованными лицами, устойчивому росту и благоприятному воздействию на окружающую среду и общество. Узнайте подробнее о нашей истории, традициях управления и корпоративной социальной ответственности (CSR) по ссылкам ниже.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Kyocera TK-5205M (1T02R5BNL0) Magenta




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
356ci
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни. Используя альтруистическую философию и располагая уникальной системой управления, группа компаний Kyocera делает упор на социальную ответственность благодаря укреплению доверия между заинтересованными лицами, устойчивому росту и благоприятному воздействию на окружающую среду и общество. Узнайте подробнее о нашей истории, традициях управления и корпоративной социальной ответственности (CSR) по ссылкам ниже.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Kyocera TK-5205M (1T02R5BNL0) Magenta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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