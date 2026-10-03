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Картридж струйный G&G GG-C13T945240 Т9452 голубой (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный G&G GG-C13T945240 Т9452 голубой (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW

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Картридж струйный G&amp;G GG-C13T945240 Т9452 голубой (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW - фото 1
Картридж струйный G&amp;G GG-C13T945240 Т9452 голубой (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
  • Картридж струйный G&amp;G GG-C13T945240 Т9452 голубой (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW - фото 1
  • Картридж струйный G&amp;G GG-C13T945240 Т9452 голубой (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645718
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Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
199

Описание товара Картридж струйный G&G GG-C13T945240 Т9452 голубой (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW

Струйный картридж G&G GG-C13T945240 Предназначен для использования в принтерах Epson WorkForce Pro WF C5210dw, C5290dw, C5710dwf, C5790dwfЦвет – голубой Объем – 66 мл.

Отзывы о товаре Картридж струйный G&G GG-C13T945240 Т9452 голубой (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж G&G GG-C13T945240 Предназначен для использования в принтерах Epson WorkForce Pro WF C5210dw, C5290dw, C5710dwf, C5790dwfЦвет – голубой Объем – 66 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный G&G GG-C13T945240 Т9452 голубой (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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