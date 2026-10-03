Top.Mail.Ru
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 4
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 5
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 6
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 7
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 8
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 9
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 10
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 11
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 12
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 13
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 14
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 15
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 16
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 17
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 18
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 19
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 11
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 12
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 13
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 14
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 15
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 16
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 17
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 18
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 19
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
282 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645681
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Размеры в упаковке, см
74х43х42
Вес, кг.
37.6

Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный

Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi – светодиодный осветитель с передовыми характеристиками, разработанный специально для киноиндустрии, предоставляет широкие возможности для создания освещения бескомпромиссного качества. Максимальная мощность осветителя Godox MG1200Bi составляет 1200 Вт. Источником света является светодиод COB (chip-on-board) с инновационной технологией, благодаря которой появляется возможность использования полной мощности при любой цветовой температуре от 2800K до 6500K. Осветитель работает без мерцания и обеспечивает высочайший уровень освещенности – до 78800 люкс при 5600K на расстоянии трех метров с линзой Френеля, что необходимо в индустрии кино и телевещания.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Описание
Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi – светодиодный осветитель с передовыми характеристиками, разработанный специально для киноиндустрии, предоставляет широкие возможности для создания освещения бескомпромиссного качества. Максимальная мощность осветителя Godox MG1200Bi составляет 1200 Вт. Источником света является светодиод COB (chip-on-board) с инновационной технологией, благодаря которой появляется возможность использования полной мощности при любой цветовой температуре от 2800K до 6500K. Осветитель работает без мерцания и обеспечивает высочайший уровень освещенности – до 78800 люкс при 5600K на расстоянии трех метров с линзой Френеля, что необходимо в индустрии кино и телевещания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Godox Knowled MG1200Bi студийный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...