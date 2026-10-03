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Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный

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Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный - фото 1
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный - фото 2
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный - фото 3
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный - фото 4
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный - фото 1
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный - фото 2
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный - фото 3
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный - фото 4
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645365
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х40
Вес, кг.
19

Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный

Kyocera ECOSYS P2235dw — компактный, надежный и экономичный монохромный принтер для малого бизнеса Kyocera ECOSYS P2235dw — монохромный сетевой принтер со стильным дизайном корпуса и уникальными техническими характеристиками подходит для компаний с умеренным объемом печати. За компактным объемом Kyocera ECOSYS P2235dw скрывается: скорость печати до 35 страниц в минуту, функционал двусторонней печати в стандартной комплектации и объем подачи бумаги до 850 листов.Как и все устройства KYOCERA, ECOSYS P2235dw создан из долговечных компонентов, отличается образцовой надежностью и минимальной общей стоимостью владения. Качество печати с разрешением 1200 точек на дюйм позволяет получить четкие и яркие изображения, недосягаемые для аналогов на рынке.Wi-Fi и Wi-Fi Direct в стандартной комплектации повышают гибкость и производительность устройства, а уникальный KX-драйвер в сочетании с удобной и простой панелью управления обеспечат недорогую офисную печать необходимого объема в кратчайшие сроки. Особенности Kyocera ECOSYS P2235dw: До 35 страниц формата А4 в минуту Двусторонняя печать в стандартной комплектации Высокое качество печати с разрешением до 1200 точек на дюйм USB и сетевая совместимость в стандартной комплектации Компактный дизайн, мощность и надежность Долговечные компоненты для непревзойденной надежности Исключительно низкие затраты на печать

Отзывы о товаре Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Kyocera ECOSYS P2235dw — компактный, надежный и экономичный монохромный принтер для малого бизнеса Kyocera ECOSYS P2235dw — монохромный сетевой принтер со стильным дизайном корпуса и уникальными техническими характеристиками подходит для компаний с умеренным объемом печати. За компактным объемом Kyocera ECOSYS P2235dw скрывается: скорость печати до 35 страниц в минуту, функционал двусторонней печати в стандартной комплектации и объем подачи бумаги до 850 листов.Как и все устройства KYOCERA, ECOSYS P2235dw создан из долговечных компонентов, отличается образцовой надежностью и минимальной общей стоимостью владения. Качество печати с разрешением 1200 точек на дюйм позволяет получить четкие и яркие изображения, недосягаемые для аналогов на рынке.Wi-Fi и Wi-Fi Direct в стандартной комплектации повышают гибкость и производительность устройства, а уникальный KX-драйвер в сочетании с удобной и простой панелью управления обеспечат недорогую офисную печать необходимого объема в кратчайшие сроки. Особенности Kyocera ECOSYS P2235dw: До 35 страниц формата А4 в минуту Двусторонняя печать в стандартной комплектации Высокое качество печати с разрешением до 1200 точек на дюйм USB и сетевая совместимость в стандартной комплектации Компактный дизайн, мощность и надежность Долговечные компоненты для непревзойденной надежности Исключительно низкие затраты на печать
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Отзывы


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