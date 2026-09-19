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Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A) купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A)

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Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A) - фото 1
Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A) - фото 2
Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A) - фото 3
Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A) - фото 4
Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
  • Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A) - фото 1
  • Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A) - фото 2
  • Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A) - фото 3
  • Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A) - фото 4
  • Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388536
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Размеры в упаковке, см
59х56х49
Вес, кг.
36

Описание товара Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A)

Принтер с поддержкой функции динамической безопасности. Этот принтер предназначен для работы только с теми картриджами, которые оснащены новой или повторно используемой микросхемой HP. В устройстве используются средства обеспечения динамической безопасности для блокировки картриджей с микросхемами сторонних производителей. Периодические обновления микропрограммы будут поддерживать эффективную работу данных средств и обеспечивать блокировку ранее работавших картриджей. Повторно используемая микросхема HP позволяет использовать повторно используемые, восстановленные и повторно заправленные картриджи

Отзывы о товаре Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Описание
Принтер с поддержкой функции динамической безопасности. Этот принтер предназначен для работы только с теми картриджами, которые оснащены новой или повторно используемой микросхемой HP. В устройстве используются средства обеспечения динамической безопасности для блокировки картриджей с микросхемами сторонних производителей. Периодические обновления микропрограммы будут поддерживать эффективную работу данных средств и обеспечивать блокировку ранее работавших картриджей. Повторно используемая микросхема HP позволяет использовать повторно используемые, восстановленные и повторно заправленные картриджи
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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