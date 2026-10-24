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Блок питания ExeGate AB550 EX282066RUS-S купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate AB550 EX282066RUS-S

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Блок питания ExeGate AB550 EX282066RUS-S - фото 1
Блок питания ExeGate AB550 EX282066RUS-S - фото 2
Блок питания ExeGate AB550 EX282066RUS-S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
  • Блок питания ExeGate AB550 EX282066RUS-S - фото 1
  • Блок питания ExeGate AB550 EX282066RUS-S - фото 2
  • Блок питания ExeGate AB550 EX282066RUS-S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645321
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Блок питания ExeGate AB550 EX282066RUS-S
1 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блоки питания
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, г.
880

Описание товара Блок питания ExeGate AB550 EX282066RUS-S

Блок питания для компьютера 550 Вт, предназначено для малозатратных систем. Блок питания для ПК оснащен комплектом интерфейсных кабелей. Охлаждение поддерживается вентилятором 8 см.

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate AB550 EX282066RUS-S




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блоки питания
Описание
Блок питания для компьютера 550 Вт, предназначено для малозатратных систем. Блок питания для ПК оснащен комплектом интерфейсных кабелей. Охлаждение поддерживается вентилятором 8 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ExeGate AB550 EX282066RUS-S - по цене 1160 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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