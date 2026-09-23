Top.Mail.Ru
Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние купить с доставкой в Москве, 644508
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние, 644508

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние - фото 1
Уценка
Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние - фото 2
Уценка
Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние - фото 3
Уценка
Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
витринный образец;
  • Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние - фото 1
  • Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние - фото 2
  • Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние - фото 3
  • Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
137 руб.  390 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644508
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние
137 руб. -65%
390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Barn&Hollis
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
витринный образец;
Дополнительно
для Xiaomi Redmi Buds 3
Особенности
материал - силикон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние

Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация: 

  • Материал силикон
Комплектность: коробка, чехол
Причина уценки: витринный образец;

Отзывы о товаре Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Barn&Hollis
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
витринный образец;
Дополнительно
для Xiaomi Redmi Buds 3
Особенности
материал - силикон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация: 
  • Материал силикон
Комплектность: коробка, чехол
Причина уценки: витринный образец;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный отличное состояние - стоимость товара 137 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...