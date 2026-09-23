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Чехол Barn&Hollis для Freebuds 3 Green УТ000020795 купить с доставкой в Москве
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Чехол Barn&Hollis для Freebuds 3 Green УТ000020795

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Чехол Barn&amp;Hollis для Freebuds 3 Green УТ000020795
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 464716
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Чехол Barn&Hollis для Freebuds 3 Green УТ000020795
320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Barn&Hollis
Тип товара
Чехол
Дополнительно
для Freebuds 3
Особенности
материал - силикон
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Чехол Barn&Hollis для Freebuds 3 Green УТ000020795

Чехол практически не увеличит размер кейса благодаря небольшой толщине. Freebuds 3 защитит кейс от царапин и повреждений. Выполнен из прочного, приятного на ощупь силикона. Закрывает кейс полностью, кроме разъема для зарядки. Чехол практически не увеличит размер кейса благодаря небольшой толщине.

Отзывы о товаре Чехол Barn&Hollis для Freebuds 3 Green УТ000020795




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Barn&Hollis
Тип товара
Чехол
Дополнительно
для Freebuds 3
Особенности
материал - силикон
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол практически не увеличит размер кейса благодаря небольшой толщине. Freebuds 3 защитит кейс от царапин и повреждений. Выполнен из прочного, приятного на ощупь силикона. Закрывает кейс полностью, кроме разъема для зарядки. Чехол практически не увеличит размер кейса благодаря небольшой толщине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Barn&Hollis для Freebuds 3 Green УТ000020795 - стоимость товара 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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