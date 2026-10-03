Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0
Внутренние резервуары водонагревателя Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 изготовлены из высококачественной медицинской нержавеющей стали. В качестве дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии водонагреватель оснащен магниевым анодом. Система сухих ТЭНов X-Heat надежна и безопасна в эксплуатации, имеет долгий срок службы. ТЭНы помещены в защитные металлические кожухи, которые исключают прямой контакт нагревательных элементов с водой, соответственно на них не образуется накипь, что увеличивает ресурс работы. ЭКО-режим позволяет эффективно сохранять температуру нагретой воды, сводит к минимуму теплопотери и снижает энергопотребление водонагревателя.
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