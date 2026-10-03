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Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0

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Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 1
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 2
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 3
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 4
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 5
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 6
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 7
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 8
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 9
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 10
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 11
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 12
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 1
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 3
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 4
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 5
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 6
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 7
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 8
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 9
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 10
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 11
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 12
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
21 060 руб.  27 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641630
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х44х26
Вес, кг.
15.5

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0

Внутренние резервуары водонагревателя Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 изготовлены из высококачественной медицинской нержавеющей стали. В качестве дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии водонагреватель оснащен магниевым анодом. Система сухих ТЭНов X-Heat надежна и безопасна в эксплуатации, имеет долгий срок службы. ТЭНы помещены в защитные металлические кожухи, которые исключают прямой контакт нагревательных элементов с водой, соответственно на них не образуется накипь, что увеличивает ресурс работы. ЭКО-режим позволяет эффективно сохранять температуру нагретой воды, сводит к минимуму теплопотери и снижает энергопотребление водонагревателя.

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Описание
Внутренние резервуары водонагревателя Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 изготовлены из высококачественной медицинской нержавеющей стали. В качестве дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии водонагреватель оснащен магниевым анодом. Система сухих ТЭНов X-Heat надежна и безопасна в эксплуатации, имеет долгий срок службы. ТЭНы помещены в защитные металлические кожухи, которые исключают прямой контакт нагревательных элементов с водой, соответственно на них не образуется накипь, что увеличивает ресурс работы. ЭКО-режим позволяет эффективно сохранять температуру нагретой воды, сводит к минимуму теплопотери и снижает энергопотребление водонагревателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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