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Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-34) ЗУБР РГ-34, D52/d34/H32 мм купить с доставкой в Москве
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Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-34) ЗУБР РГ-34, D52/d34/H32 мм

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Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-34) ЗУБР РГ-34, D52/d34/H32 мм - фото 1
Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-34) ЗУБР РГ-34, D52/d34/H32 мм - фото 2
Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-34) ЗУБР РГ-34, D52/d34/H32 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
  • Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-34) ЗУБР РГ-34, D52/d34/H32 мм - фото 1
  • Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-34) ЗУБР РГ-34, D52/d34/H32 мм - фото 2
  • Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-34) ЗУБР РГ-34, D52/d34/H32 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638067
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-34) ЗУБР РГ-34, D52/d34/H32 мм
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Кейс
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
70

Описание товара Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-34) ЗУБР РГ-34, D52/d34/H32 мм

Опора резиновая для домкрата ЗУБР 43007-34, надежно предохраняет возможную порчу ТС при использовании подъемного устройства. Устойчива к высоким и низким температурам, атмосферным осадкам (вода, снег и т. п.). Устойчивое восстановление после снятия нагрузки (минимальное изменение геометрии после длительного сжатия).

Отзывы о товаре Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-34) ЗУБР РГ-34, D52/d34/H32 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Кейс
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Опора резиновая для домкрата ЗУБР 43007-34, надежно предохраняет возможную порчу ТС при использовании подъемного устройства. Устойчива к высоким и низким температурам, атмосферным осадкам (вода, снег и т. п.). Устойчивое восстановление после снятия нагрузки (минимальное изменение геометрии после длительного сжатия).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-34) ЗУБР РГ-34, D52/d34/H32 мм - этот товар вы можете купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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