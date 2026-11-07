Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5516G5600U1S-U)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
40-40-40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634625
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5516G5600U1S-U)
Модуль памяти 16GB AMD Radeon™ DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black Gaming Memory Non-ECC, CL40, 1.1V, RTL (R5516G5600U1S-U) — это высококачественный модуль оперативной памяти, который предназначен для использования в игровых компьютерах и других системах, требующих высокой производительности.
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Модуль памяти 16GB AMD Radeon™ DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black Gaming Memory Non-ECC, CL40, 1.1V, RTL (R5516G5600U1S-U) — это высококачественный модуль оперативной памяти, который предназначен для использования в игровых компьютерах и других системах, требующих высокой производительности.
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Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5516G5600U1S-U) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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