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Тонер-картридж Fujifilm CT202499 Yellow для Fujifilm Apeos C3060 C2560 C2060 (15 000стр.) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Fujifilm CT202499 Yellow для Fujifilm Apeos C3060 C2560 C2060 (15 000стр.)

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Тонер-картридж Fujifilm CT202499 Yellow для Fujifilm Apeos C3060 C2560 C2060 (15 000стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Fujifilm
Поддерживаемые модели принтеров
для Apeos C3060 C2560 C2060
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634167
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Характеристики

Бренд
Fujifilm
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Fujifilm
Поддерживаемые модели принтеров
для Apeos C3060 C2560 C2060
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.9

Описание товара Тонер-картридж Fujifilm CT202499 Yellow для Fujifilm Apeos C3060 C2560 C2060 (15 000стр.)

Тонер-картридж Fujifilm CT202499, жёлтый

Отзывы о товаре Тонер-картридж Fujifilm CT202499 Yellow для Fujifilm Apeos C3060 C2560 C2060 (15 000стр.)




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Характеристики
Бренд
Fujifilm
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Fujifilm
Поддерживаемые модели принтеров
для Apeos C3060 C2560 C2060
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж Fujifilm CT202499, жёлтый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Fujifilm CT202499 Yellow для Fujifilm Apeos C3060 C2560 C2060 (15 000стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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