Крепеж Kyocera AK-470 для финишера DF-470
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Совместимость
DF-470
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632836
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Дополнительно
материал - пластик
Совместимость
DF-470
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х5
Вес, кг.
8.67
Описание товара Крепеж Kyocera AK-470 для финишера DF-470
Адаптер для DF-470 (FS-6025MFP, 6025MFP/B, FS-6030MFP
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитКомплект для сбора тонера HP CE980A для Color LaserJet CP5525
-
В наличииЦена 9 370 руб.2343 руб. в СплитТумба Konica Minolta Copier desk
-
В наличииЦена 12 010 руб.3003 руб. в СплитБлок проявки Kyocera DV-1150 302RV93020 для устройств Kyocera M2...
-
В наличииЦена 16 070 руб.4018 руб. в СплитМодуль тумба Konica Minolta DK-516x Copier Desk
-
В наличииЦена 18 340 руб.4585 руб. в СплитСервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (1...
-
В наличииЦена 20 150 руб.5038 руб. в СплитТумба Ricoh High Cabinet 56 (933447) для Ricoh MP 2014D/2014AD
-
В наличииЦена 24 280 руб.6070 руб. в СплитЖесткий диск Xerox 497K17740 для VersaLink B7025/B7030/B7035/C70...
-
В наличииЦена 34 550 руб.8638 руб. в СплитРемкомплект HP CF254A LaserJet 220V Maintenance Kit for LJ Enter...
-
В наличииЦена 35 090 руб.8773 руб. в СплитТермоголовка TSC PH-MH241-0001 203dpi для MH241T/MH241P
-
В наличииЦена 41 210 руб.10303 руб. в СплитРемкомплект HP 3WT89MC LaserJet Transfer Kit
-
В наличииЦена 46 800 руб.11700 руб. в СплитПечь в сборе Color pro CP5225 CE710-69002/CE710-69010
-
В наличииЦена 67 850 руб.16963 руб. в СплитДополнительный лоток на 520 листов с тумбой XEROX VersaLink B702...
Бренд
Kyocera
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Дополнительно
материал - пластик
Совместимость
DF-470
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Адаптер для DF-470 (FS-6025MFP, 6025MFP/B, FS-6030MFP
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Крепеж Kyocera AK-470 для финишера DF-470 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Крепеж Kyocera AK-470 для финишера DF-470