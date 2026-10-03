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Крепеж Kyocera AK-470 для финишера DF-470 купить с доставкой в Москве
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Крепеж Kyocera AK-470 для финишера DF-470

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Крепеж Kyocera AK-470 для финишера DF-470 - фото 1
Крепеж Kyocera AK-470 для финишера DF-470 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Совместимость
DF-470
  • Крепеж Kyocera AK-470 для финишера DF-470 - фото 1
  • Крепеж Kyocera AK-470 для финишера DF-470 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632836
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Дополнительно
материал - пластик
Совместимость
DF-470
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х5
Вес, кг.
8.67

Описание товара Крепеж Kyocera AK-470 для финишера DF-470

Адаптер для DF-470 (FS-6025MFP, 6025MFP/B, FS-6030MFP

Отзывы о товаре Крепеж Kyocera AK-470 для финишера DF-470




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Дополнительно
материал - пластик
Совместимость
DF-470
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер для DF-470 (FS-6025MFP, 6025MFP/B, FS-6030MFP
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепеж Kyocera AK-470 для финишера DF-470 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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