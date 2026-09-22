Отделитель Атол 45481 для АТОЛ TT42
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Характеристики
Тип устройства
отделитель
Совместимость
Атол
Поддерживаемые модели печатающих устройств
Атол TT42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722975
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Характеристики
Бренд
АТОЛ
Тип устройства
отделитель
Совместимость
Атол
Поддерживаемые модели печатающих устройств
Атол TT42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х9
Вес, кг.
1.4
Описание товара Отделитель Атол 45481 для АТОЛ TT42
Отделитель этикеток арт. 45481 предназначен для использования с принтером АТОЛ TT42 и обеспечивает аккуратное и стабильное отделение этикеток после печати. Он предотвращает смятие, перекос или повреждение материала, повышая эффективность работы и снижая потери расходных материалов. Отделитель легко устанавливается на принтер и совместим с оригинальными компонентами АТОЛ, что гарантирует надежность и длительный срок службы оборудования. Использование этого аксессуара особенно важно для интенсивной работы на складах, в розничной торговле и на производстве.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
АТОЛ
Тип устройства
отделитель
Совместимость
Атол
Поддерживаемые модели печатающих устройств
Атол TT42
Страна производитель
Китай
Отделитель этикеток арт. 45481 предназначен для использования с принтером АТОЛ TT42 и обеспечивает аккуратное и стабильное отделение этикеток после печати. Он предотвращает смятие, перекос или повреждение материала, повышая эффективность работы и снижая потери расходных материалов. Отделитель легко устанавливается на принтер и совместим с оригинальными компонентами АТОЛ, что гарантирует надежность и длительный срок службы оборудования. Использование этого аксессуара особенно важно для интенсивной работы на складах, в розничной торговле и на производстве.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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