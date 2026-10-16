Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Puddle Of Mudd
Альбом (сингл)
Come Clean
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632773
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753766194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Puddle Of Mudd
Альбом (сингл)
Come Clean
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Control, Drift & Die, Out Of My Head, Nobody Told Me, Blurry, She Hates Me, Bring Me Down, Never Change, Basement, Said, Piss It All Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Control, Drift & Die, Out Of My Head, Nobody Told Me, Blurry, She Hates Me, Bring Me Down, Never Change, Basement, Said, Piss It All Away
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753766194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Puddle Of Mudd
Альбом (сингл)
Come Clean
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Control, Drift & Die, Out Of My Head, Nobody Told Me, Blurry, She Hates Me, Bring Me Down, Never Change, Basement, Said, Piss It All Away
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Control, Drift & Die, Out Of My Head, Nobody Told Me, Blurry, She Hates Me, Bring Me Down, Never Change, Basement, Said, Piss It All Away
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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